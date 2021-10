Vacinação contra Covid-19 em supermercados da capital neste sábado, nova classificação de risco e mais: veja os destaques do ContilNet desta sexta

Covid-19: Baixo Acre avança para bandeira verde e Alto Acre regride para amarela; confira nova classificação de risco

O Governo do Acre divulgou, nesta sexta-feira (1), Nota Informativa acerca da Classificação de Nível de Risco do Pacto Acre Sem Covid. De acordo com informações da nota técnica, o Baixo Acre avança para a bandeira verde. No entanto, o Alto Acre, que estava nesta bandeira, volta para a amarela. Veja o que mudou.

“Quem quiser ficar triste, fique, mas só quero deixar meu povo feliz”, diz Gladson em Sena Madureira

Nesta sexta-feira (1) no município de Sena Madureira, no interior do Acre, o governador Gladson Cameli entregou um pacote de obras que engloba a pavimentação asfáltica de três quilômetros de ruas e da Estrada Mário Lobão, e o anúncio da construção de uma ponte que liga o Primeiro e o Segundo Distrito da cidade, e que é aguardada pela população. Saiba mais.

Rio Branco promove vacinação contra Covid-19 em supermercados locais neste sábado; confira

Esta etapa de imunização ocorrerá em nove supermercados da capital, localizado em pontos estratégicos, para mobilizar as pessoas a tomarem a dose do imunizante, seja esta a 1ª, 2ª ou dose de reforço. Veja os pontos de vacinação.

Inpe: Mais de mil focos de queimadas são registrados em Unidades de Conservação do AC

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas disponibilizou o Relatório de Queimadas na manhã da última quarta-feira, 29, com dados anuais e mensais. De acordo com o monitoramento, as Unidades de Conservação registraram 1.467 focos de queimadas durante todo o ano de 2021. Saiba mais.

No Juruá, Rocha diz que produtor rural está desassistido: “Tive Covid-19, mas ela não afetou minha memória”

Durante audiência pública para debater a agricultura na região do Vale do Juruá, nesta sexta-feira (1), Cruzeiro do Sul, o vice governador Wherles Rocha (PSL), parabenizou a Assembleia Legislativa do Acre pela iniciativa de discutir uma pauta tão importante. Veja mais sobre o assunto.