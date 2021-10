Neste sábado (2/10), Celso Portiolli compartilhou um momento divertido com os seguidores. O apresentador publicou um vídeo no qual ele lê uma palavra errada durante o Show do Milhão e comete o equívoco de perguntar “o que é uma piroca” para o participante.

“Pergunta valendo R$ 40 mil: o que é uma piroca? Não, Maria! Uma piroga. É a distância, eu não enxerguei a letra G”, disse. Após a gafe, Portiolli não se controla e cai no riso. No momento, culpou a distância da tela pelo erro. A palavra em questão era piroga, uma canoa indígena.

