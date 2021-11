Acre na bandeira amarela, boletim de Friale com chuva e frio e a reportagem destaque do final de semana: a segunda no ContilNet

Comitê de Acompanhamento da Covid-19 divulga nova classificação e Acre inteiro está na bandeira amarela

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou, nesta segunda-feira (1), nova nota de classificação de risco. De acordo com nova nota técnica, todo o Acre está na bandeira amarela.

“Com a regressão das três regionais de Saúde para o Nível de Atenção, este Comitê recomenda fortemente a manutenção das medidas sanitárias já implementadas até o momento e propagadas pelas autoridades de saúde, a fim de se manter o cenário epidemiológico e assistencial estável”, divulga o comitê em nota. Veja mais aqui.

“Pagar R$ 1,40 para fazer um xixi?”: Bocalom promete acabar com tarifa para uso do banheiro do Terminal

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), anunciou o fim da taxa cobrada para utilização dos banheiros no Terminal Urbano no centro da Capital.

Atualmente, o usuário do transporte público precisa pagar R$ 1,40 para uso dos banheiros, valor que, a cobrança não era justa, já que o usuário para entrar no terminal, já paga a tarifa do transporte coletivo. Veja mais aqui.

Friale solta boletim e alerta para chuvas intensas em novembro e queda de temperatura no sábado

“Pulsos úmidos do Atlântico avançam na direção do Acre, mas o calor abafado vai predominar até a próxima sexta-feira”. O trecho é o início de mais um boletim do pesquisador em meteorologia Davi Friale, divulgado na tarde desta segunda-feira (1).

De acordo com o pesquisador, as chuvas serão diárias, mas os maiores volumes pluviométricos deverão ocorrer entre terça-feira e quinta-feira, na maioria dos municípios do Acre, inclusive, em Rio Branco. “Até sexta-feira, o acumulado pluviométrico, no estado, deverá ficar entre 40 e 80mm, conforme nossas estimativas”, diz. Veja mais aqui.

Dançando ‘na boquinha da garrafa’ com o pé quebrado, deputada Jéssica Sales vai parar na capa do Extra

“A deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC) publicou um vídeo neste domingo dançando ‘na boquinha da garrafa’. A imagem mostra a parlamentar – com o pé quebrado – fazendo a coreografia da música que ficou famosa no país na década de 1990”. O enunciado é uma manchete do jornal Extra, um dos maiores do Rio de Janeiro e com alcance nacional.

De acordo com a publicação, o vídeo foi gravado em um apartamento, em Brasília. “Vestida com uma camisa do Flamengo e bermuda, a deputada se livrou da muleta, colocou o pé quebrado e imobilizado em cima da cadeira, e mostrou o gingado”, completa o material. Veja tudo aqui.

Destaque do fim de semana: “Trabalho o dia inteiro e não consigo comprar um quilo de carne”: motoristas de app no AC sofrem com gasolina a R$ 7,00

Os sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis têm tirado o sono dos acreanos. Enquanto na capital Rio Branco se paga em média R$ 7,00, em alguns municípios mais isolados o litro da gasolina já se aproxima dos R$ 10,00. Tirar o carro da garagem pode até ser uma escolha para alguns que podem optar por usar ônibus, mas há uma classe que não tem opção: a dos motoristas de aplicativos.

O porta-voz da categoria no Acre, Francisco Silva, de 35 anos, é motorista nas plataforma Uber desde 2017, quando ela chegou ao estado e também presta serviço para a 99, mas sua vida como motorista é mais longa ainda, antes disso, Francisco era taxista há 12 anos. Nestes 17 anos em que dirigir nas ruas de Rio Branco virou seu ganha pão, ele afirma que é a primeira vez que vê o combustível aumentar tanto. Veja mais aqui.