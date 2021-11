Friale solta boletim e alerta para chuvas intensas em novembro e queda de temperatura no sábado

“Pulsos úmidos do Atlântico avançam na direção do Acre, mas o calor abafado vai predominar até a próxima sexta-feira”. O trecho é o início de mais um boletim do pesquisador em meteorologia Davi Friale, divulgado na tarde desta segunda-feira (1).

De acordo com o pesquisador, as chuvas serão diárias, mas os maiores volumes pluviométricos deverão ocorrer entre terça-feira e quinta-feira, na maioria dos municípios do Acre, inclusive, em Rio Branco. “Até sexta-feira, o acumulado pluviométrico, no estado, deverá ficar entre 40 e 80mm, conforme nossas estimativas”, diz.

Friale completa afirmando que o tempo muda neste fim de semana: “O tempo muda radicalmente no próximo sábado, com a chegada ao Acre de mais uma onda polar, que provocará queda da temperatura e chuvas intensas, com alta probabilidade de ocorrência de temporais e transtornos à população, como inundação de ruas, queda de galhos e árvores e danos às edificações. A temperatura ficará amena entre sábado e segunda-feira”, completa.

Após o feriado, o pesquisador promete mais informações.