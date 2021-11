Arthur Aguiar negocia para entrar no BBB22. Saiba detalhes

O artista – que está em fase de negociação com a Globo – é casado com a empresária e influenciadora digital Mayra Cardi, que também já participou do reality show. Na edição 9, ela foi eliminada com 62% dos votos na época.

O carioca Arthur Aguiar, de 32 anos, ficou conhecido no Brasil ao interpretar Diego Maldonado na novela Rebelde, da Record TV, em 2011. Com a banda Rebeldes recebeu disco de ouro e de platina.

Em 2009, fez uma participação especial na novela Malhação e, em seguida, na Malhação ID. Depois, participou também da novela Cama de Gato. Em 2010, atuou em Tempos Modernos. Ele também esteve em Êta Mundo Bom (2016); e O Outro Lado do Paraíso (2017), onde viveu o personagem Diego.

Arthur e Mayra começaram a se relacionar em julho de 2017 e, em dezembro, se casaram. Em outubro de 2018, os dois tiveram a primeira filha do casal: Shopia.