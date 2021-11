Prefeito Tião Bocalom inaugura Ramal Cinco Mil em clima de grande festa

“Nossa Gestão será uma explosão de obras”, foi com essa frase que o prefeito Tião Bocalom destacou a cerimônia de inauguração do Ramal Cinco Mil, no Km 3, da Ac 10 (Estrada que dá acesso ao município de Porto Acre).

A obra de 3.770,27m, foi programada para quatro meses, mas foi concluída em três com a implantação de sub-base, base, capa asfáltica, meio fio, sarjetas e sinalização vertical e horizontal. O custo foi de R$ 2.168.268,30. Recursos próprios do município. A execução dos trabalhos foi por conta da Empresa Municipal de Urbanismo de Rio Branco, a EMURB.

Participaram da cerimônia de inauguração, o prefeito Tião Bocalom, o senador Sérgio Petecão, vereadores e diretores do Município, servidores, lideranças comunitárias e a comunidade do Ramal.

A fita foi descerrada logo na entrada do ramal e em seguida a comitiva se deslocou para o Clube de Ponta, no Km 1, onde foi realizada uma cerimônia com discursos e oferecido um lanche aos moradores e ao público em geral.

Fez parte também da programação o Programa Saúde Itinerante com atendimentos médico e oftalmológicos, além de exames e vacinas por parte da Secretaria Municipal de Saúde.

“Há 40 anos que eu moro aqui e achava que iria morrer e não veria o ramal que a minha família sempre viveu arrumado. Ficou um trabalho maravilhoso. Muito obrigado ao prefeito Tião Bocalom” disse a produtora rural Maria das Graças do Nascimento Souza.

“Era uma dificuldade muito grande para chegar na igreja. Os animais (Bois e Burros) quebravam canga, a lama era acima dos joelhos. Nunca imaginei ver um ramal dessa qualidade aqui na nossa comunidade. Olha que moro aqui há 60 anos.” Disse o agricultor Francisco Antonio da Silva Ferreira.

“Estou muito feliz por ter conseguido realizar a pavimentação desse ramal. Como já falaram aqui, não se trata de um ramal de Rio Branco e sim do Mundo. Aqui existe a cultura do Daime e muitos turistas frequentam o ramal Cinco Mil. Ficou um trabalho de excelência. A Emurb, a Seinfra, e claro a comunidade, estão de parabéns”, disse Bocalom ao garantir que esse será o modelo das obras de sua gestão.

