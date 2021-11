Cantor sertanejo Thiago sofre acidente e é internado às pressas; detalhes foram revelados

O cantor Thiago Costa foi vítima de um acidente nesta sexta-feira (12/11) e a notícia do episódio tem preocupado seus fãs. O artista sertanejo colidiu o transporte aquático em que curtia um momento de lazer com uma lancha.

O acidente aconteceu em Belém, no estado do Pará. No perfil oficial do artista sertanejo, onde ele conta com mais de 100 mil seguidores que acompanham seu trabalho, foi emitido um comunicado da assessoria informando o episódio.