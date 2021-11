Cantora do hit ‘Xibom Bombom’ diz que não ganhou dinheiro: “Ia para empresário”

A cantora baiana Carla Cristina, que ficou conhecida nacionalmente na década de 90 com o hit “Xibom Bombom”, quando comandava a banda “As Meninas”, revelou que, apesar do sucesso, não ganhou dinheiro com a música.

Em entrevista à Daniela Albuquerque, a cantora de Axé Music explicou que acertou um valor pequeno perto do sucesso nacional feito pelo grupo, que ocupou o primeiro lugar nas rádios brasileiras por muito tempo.

“A verdade é que não ganhei dinheiro, a maior parte ia para o empresário da banda. Acertei um valor ridículo. Não me ligava nisso, queria mesmo era estar na onda. Sempre fiz aquilo com muito prazer, então eu não buscava sucesso, primeiro era a minha satisfação pessoal. Sempre pensei dessa forma”, explicou Carla.

A baiana esteve no comando do grupo “As Meninas” até 2002 e hoje segue carreira solo. “Foi um aprendizado, uma escola para mim. Tenho gratidão por tudo isso que vivi, mas não posso dizer que ganhei dinheiro e fiquei rica”, continuou.

Atualmente, Carla Cristina integra o time de jurados do “Canta Comigo Teen”, da Record TV. Ao refletir sobre o sucesso estrondoso de Xibom Bombom, Carla admite que não sabe o que tornou a música um hit. “Não sei o que essa música tem de mágica. Acho que talvez o ritmo, a sonoridade do refrão. No Brasil, o povo se identifica diante de tudo que a gente vive, mas fora daqui eu não consigo entender”, completou.