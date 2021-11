Chuva intensa, mutirão dose de reforço, Monitor da Violência e mais: veja o que foi destaque nesta quinta

Fique mais informado com as matérias que foram destaque desta quinta-feira (18), no ContilNet.

Em boletim, Friale diz que temperaturas devem cair no fim de semana: ‘Chuvas intensas e friozinho à vista!’

O pesquisador Davi Friale publica alerta em seu site O Tempo Aqui para tempo instável, com chuvas intensas e ‘friozinho’ polar no Acre e nas regiões próximas. As temperaturas devem diminuir até a manhã de sábado, 20, e as chuvas serão intensas, principalmente nesta sexta-feira, 19, na capital e no leste e sul do estado. Veja mais.

No AC, cerca de 100 mil pessoas estão aptas a tomar dose de reforço; governo organiza mutirões

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), recebeu no final da tarde desta quarta-feira, 17, o informe técnico contendo as orientações necessárias para o início da aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 ao público maior de 18 anos. Saiba mais.

AC apresenta maior redução no número de assassinatos no país em 2021, aponta Monitor da Violência

O Acre apresentou a maior redução de assassinatos do Brasil no período de janeiro a setembro de 2021. Os números divulgados pelo Monitor da Violência mostram que a queda foi de 29,7%, colocando o estado em primeiro lugar no ranking. Leia na íntegra.

N Lima parabeniza Sejusp e TJ por proibição de show do MC Poze no AC: “Apologia ao crime organizado”

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, vereador N Lima (PSL), parabenizou nesta quinta-feira (18) o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Paulo César, pela decisão de proibir o show do MC Poze do Rodo, que ocorreria na última segunda-feira (15) e foi suspenso poucas horas antes, quando o artista já estava no Acre. Veja mais.

Cerca de 79 mil famílias acreanas que recebiam Auxílio Emergencial ficam de fora do Auxílio Brasil

Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram na quarta-feira (17), por isso, o Governo Federal encerrou o programa Auxílio Emergencial, criado no início da pandemia, onde famílias em situação de vulnerabilidade chegaram a receber R$1.200 mensais. Saiba mais.