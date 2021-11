Em boletim, Friale diz que temperaturas devem cair no fim de semana: ‘Chuvas intensas e friozinho à vista!’

O pesquisador Davi Friale publica alerta em seu site O Tempo Aqui para tempo instável, com chuvas intensas e ‘friozinho’ polar no Acre e nas regiões próximas. As temperaturas devem diminuir até a manhã de sábado, 20, e as chuvas serão intensas, principalmente nesta sexta-feira, 19, na capital e no leste e sul do estado.

“Com o friozinho polar que chegará ao Acre, a temperatura ficará amena, cujas máximas, durante o dia desta sexta-feira, deverão oscilar entre 22 e 25ºC. Já as mínimas, ao amanhecer de sábado e de domingo, entre 18 e 21ºC. Não será uma friagem típica, mas o calor abafado dos últimos dias dará uma pequena trégua”, escreve o pesquisador.

Ainda de acordo com Friale, no domingo o calor deve voltar a predominar e o tempo ficará ‘bom, com sol e nuvens’, na maior parte do estado, principalmente na capital e nos municípios leste e sul do Acre. “As chuvas, se ocorrerem, serão rápidas e pontuais, com maior probabilidade no vale do Juruá”, afirma.