Concurso IBGE deve ser retomado; confira requisitos e atribuições dos cargos

Após o fim do contrato com o Cebraspe, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai procurar outra banca para seu novo certame. O concurso IBGE, que estava suspenso por falta de verba, foi oficialmente cancelado no último dia 18 de outubro.

O órgão já vai abrir seleção para uma nova empresa organizadora, com o objetivo de lançar o edital de retomada. O objetivo é contratar Agentes Censitários e Recenseadores para trabalhar no próximo Censo Demográfico.

De acordo com o Instituto, as taxas de inscrições do concurso IBGE cancelado serão devolvidas. Para o novo certame e a pesquisa nacional, devem ser liberados mais de R$ 2,2 bilhões no orçamento de 2022.

Sobre rumores envolvendo as datas para as novas inscrições, IBGE comunicou que ainda não existem detalhes definidos.

“O IBGE esclarece que ainda não existem datas definidas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Censo Demográfico 2022. O que existem são datas de cronogramas de trabalhos internos, planejamentos, necessários para subsidiar reuniões técnicas operacionais, que buscam consolidar as datas definitivas para editais, inscrições e provas”, disse o órgão em comunicado.

Interessados em participar já devem se preparar. Por isso, veja na matéria abaixo quais são os requisitos e as atribuições de cada um dos cargos.

Concurso IBGE: requisitos dos cargos

O novo edital deve ofertar quantidade similar ao que foi cancelado. As oportunidades estavam divididas entre:

Recenseador : 181.898 vagas para nível fundamental, com remuneração variável;

: 181.898 vagas para nível fundamental, com remuneração variável; Agente Censitário Municipal (ACM) : 5.450 vagas para nível médio, com remuneração de R$ 2.100,00;

: 5.450 vagas para nível médio, com remuneração de R$ 2.100,00; Agente Censitário Supervisor (ACS): 16.959 vagas para nível médio, com remuneração de R$ 1.700,00.

De acordo com editais anteriores do concurso IBGE, existem alguns requisitos gerais que todos os candidatos devem cumprir. São eles:

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa, seguindo o que está consolidado na legislação sobre o tema;

Estar em gozo dos direitos políticos (todos) e quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais e ter idade mínima de 18 anos;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;

Não estar incompatibilizado para assumir a função, dentro do que está disposto no art. 6º da Lei nº 8.745/1993 e no art. 37, § 10 da Constituição Federal/1988;

Apresentar declaração de próprio punho de que não se encontra na condição de sócio-gerente ou administrador de sociedades privadas.

Concurso IBGE: atribuições e detalhes das vagas

O edital que foi cancelado definia quais eram as tarefas de cada um dos cargos. O novo concurso IBGE deve seguir os mesmos direcionamentos. Entenda:

Recenseador

A carga horária do recenseador é variável e por isso sua remuneração não é definida. Segundo o edital de 2021, a jornada de trabalho deve ser de 25h até 50h semanais, em contratos temporários de três meses.

São atribuições do Recenseador:

Manusear o serviço de mensagens do dispositivo móvel de coleta;

Apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE;

Coletar as informações do Censo Demográfico 2020 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído;

Manter o sigilo dos dados emitidos pelo informante, além de consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta.

Agente Censitário Municipal

O concurso IBGE normalmente define 40 horas semanais de trabalho em contratos de cinco meses para esse cargo. Entre as atribuições do ACM estão:

Acompanhar as atividades da coleta de dados;

Acompanhar o Agente Censitário Supervisor no início da coleta da pesquisa urbanística;

Equipar, administrar, organizar e zelar pelo Posto de Coleta;

Acompanhar o registro de frequência dos Agentes Censitários Supervisores;

Divulgar o Censo em toda sua área de atuação;

Manter organizada toda a documentação administrativa.

Agente Censitário Supervisor

Os contratados nesse cargo também trabalham em jornadas de 40 horas semanais. O período de trabalho é, em torno, de cinco meses. O ACS tem como tarefa: