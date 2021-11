Concurso PF divulga resultado de etapas e novo cronograma

Novidades no concurso da Polícia Federal. O Cebraspe e a corporação divulgaram aos resultados das fases de prova oral e de digitação, bem como o cronograma das próximas fases.

Os resultados e as datas foram publicados no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 26, e já consta no site do Cebraspe, o organizador:

Ambos os resultados são provisórios, ou seja, ainda não são definitivos e cabem recurso. O prazo para contestação vai das 10h do dia 27 de novembro até as 18h do dia 28 de novembro.

Para isso, basta acessar o site do Cebraspe, o organizador da seleção . O candidato deve ser claro, consistente e objetivo.

Veja o novo cronograma do concurso PF

Além de abrir o prazo para recurso, o Cebraspe também anunciou o novo cronograma do concurso PF, no qual constam as datas dos próximos eventos.

Veja a seguir:

Atividade Datas previstas Período para o envio da documentação do desempate de notas (somente para os cargos de Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal 9 e 10/12/2021 Período de entrega da documentação para a avaliação de títulos (somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal) 9 e 10/12/2021 Período para envio de documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Profissional (para os cargos de Delegado de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal) 9 a 14/12/2021 Realização da avaliação biopsicossocial (somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal) 19/12/2021 Realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal) 18 e 19/12/2021 Realização do primeiro momento da avaliação psicológica (somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal) 19/12/2021 Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação biopsicossocial, no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos que se autodeclararam negros, na análise dos documentos necessários à matrícula no curso de formação profissional, no desempate de notas (somente para os cargos de Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal) e na avaliação de títulos (somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal) 5/1/2022

O documento está assinado pelo diretor de Gestão de Pessoal da Polícia Federal, Oswaldo Paiva da Costa Gomide. A banca avisa, ainda, que caso haja alguma alteração será previamente divulgada por meio de comunicado ou de edital.

Concurso da PF tem 1.500 vagas de nível superior

O edital de abertura do concurso da Polícia Federal conta com 1.500 vagas. Todas as chances são em cargos de nível superior. O regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade.

Os profissionais terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e contam com a seguinte distribuição de vagas por cargo:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira são os locais com mais vagas disponíveis.

Quais os requisitos e cargos do concurso PF?