Exclusivo: ex-namorada de Belo diz ter sido perseguida por Gracyanne

Luciana Picorelli, que namorou com Belo por quase quatro anos, quando ele vivia de aparências com Viviane Araújo, segundo ela, abriu o coração e desabafou com a coluna Fábia Oliveira, com exclusividade, sobre os percalços que enfrentou por causa relacionamento e contou um episódio em que foi rechaçada por Gracyanne Barbosa.

“Fui perseguida, mesmo após muitos anos”, disse.

“Eu fui tão perseguida, tão perseguida, mesmo depois de ter passado bastante tempo. Em 2012 [quase 10 anos depois da relação], eu estava trabalhando no programa do Wagner Montes, fazendo o maior sucesso, fui expulsa da quadra da Mangueira, a pedido da Gracyanne”, revelou.

A ex-repórter de Wagner Montes, quando ele comandava o Balanço Geral Rio, na Record TV, seguiu: “Eu fui entrevistar a Gracyanne na Mangueira, eu não lembro se foi quando ela foi coroada ou só uma simples feijoada. Eu não me lembro. A assessoria dela na época chegou até a minha equipe e falou que, pra não constranger ela, não queria que eu ficasse na quadra”.

Picorelli lembrou que saiu da agremiação aos prantos, se sentindo constrangida. “Saí de lá muito chorando, muito triste. Na época, liguei pro Wagner na hora, falei: ‘Olha, eu fui retirada da quadra da Mangueira, por isso e isso’. Eu sempre falei a verdade pra ele, sabe? E na hora, eu acho que ele resolveu”.

Luciana ainda contou que o famoso tomou uma atitude inesperada: “Ele proibiu da gente fazer matéria na Mangueira, porque ele ficou muito puto. O Wagner sempre foi um cara muito justo”.

E completou: “O Wagner me ajudou, eu agradeço ele eternamente eternamente. Foi um paidrinho pra mim. Ele sabia de toda a história [com o Belo] e quis me dar essa oportunidade. Me colocou no Balanço Geral e foi o maior sucesso no horário”.

Luciana Picorelli frisou que teve muitas portas fechadas por ter seu nome envolvido na separação do pagodeiro com Viviane Araújo, em 2007. “Paguei tá? Por aquela situação toda. Se eu cometi algum crime, foi ter ido na imprensa expor essa situação [do namoro com Belo]. Já paguei. Deixei de fechar muitos trabalhos no passado, sofri muito”, pontuou.

Ela prosseguiu: “Tive síndrome do pânico, tive ansiedade generalizada. Engordei, fiquei com 98kg. E depois quando, eu entrei pro Wagner, assim, me levantou.”

Luciana Picorelli finalizou a conversa garantindo que se arrepende de certas situações, mas que na ocasião, era imatura. Além disso, de acordo com a mocinha, foi Wagner Montes, que morreu em 2019, quem a “salvou”.

“Ele me pegou, me tirou do chão e falou: ‘Não, você não pode ser crucificada a vida toda, por uma coisa que não foi culpa sua sozinha. Ele me deu oportunidade”, encerrou.

Logo depois de Belo terminar com Luciana, em 2007, o músico assumiu publicamente o namoro com a musa fitness.