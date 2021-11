Concursos abertos no país oferecem mais de 14 mil vagas

A segunda semana de novembro começa com mais de 14 mil vagas em concursos abertos por todo país. Interessados encontram oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade e em diversas regiões.

Conforme levantamento feito por Folha Dirigida, estão abertas14.265. Desse total, cerca de 94% das oportunidades estão nos níveis médio (6.772) e supeiror (6.707 postos).

O nível fundamental conta com 639 vagas no país (4%), enquanto o técnico possui apenas 1% (147 postos).

Já a região Sudeste se destaca com 56% das vagas (8.070). Em seguida, o Norte e o Nordeste surgem com 18% cada, contando com quase 6 mil oportunidades no total.

Por fim, as regiões Sul e Centro-Oeste contam com 314 e 531 vagas, respectivamente. Confira abaixo os principais concursos abertos nesta semana!

Últimos dias para concursos PCs

O segundo semestre do ano tem sido marcado por concursos para as polícias civis. E, neste mês de novembro, pelo menos três editais estão na reta final de inscrição. Quem sonha com a carreira policial deve ficar atento aos prazos. Confira!

PC PB

As inscrições para o concurso PC PB são aceitas até a próxima quinta-feira, 11, por meio do site do Cebraspe , organizador. Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$180 ou R$250, dependendo do posto.

É possível se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas ocorram em dias diferentes.

Ao todo, a Polícia Civil da Paraíba oferece 1.400 vagas, de nível superior, sendo elas nos seguintes cargos:

delegado (120 vagas, sendo 108 na ampla concorrência e 12 para Pessoas com Deficiência – PcDs);

escrivão (515 vagas, sendo 464 na ampla concorrência e 51 PcDs);

técnico em perícia (68, sendo 62 na ampla concorrência e seis PcDs);

necrotomista (65, sendo 25 na área Geral e 40 na área de Enfermagem);

agente de investigação (400, sendo 360 na ampla concorrência e 40 PcDs);

papiloscopista (60, sendo 54 na ampla concorrência e seis PcDs);

perito médico-legal (50, sendo 40 na área Geral, cinco em Psiquiatria e cinco em Patologia);

perito criminal (77, sendo 57 na área Geral, cinco em Biologia, dez em Engenharia e cinco em Tecnologia da Informação);

perito odonto-legal (dez, sendo nove na ampla concorrência e uma PcD); e

perito químico (35, sendo 25 na área Geral e dez em Química).

Em todos os casos, é preciso comprovar a graduação, seja ela em qualquer área ou em uma especialidade específica, conforme a carreira escolhida.

Além da escolaridade, o candidato deve possuir Carteira de Habilitação (CNH), na categoria “B”. Os aprovados terão salários iniciais entre R$3.726,73 e R$12.769,80.

PC MG

Já a Polícia Civil de Minas Gerais finaliza na próxima terça-feira, 9, as inscrições para o seu concurso PC MG, que conta com 519 vagas. A oferta é para ingresso em carreiras de nível superior com remunerações iniciais de até R$12 mil.

As oportunidades estão distribuídas entre as carreiras de investigador, escrivão, delegado, médico legista e perito criminal. Confira os detalhes abaixo, com os requisitos e salários:

Investigador

Nº de vagas: 30

Requisitos: nível superior em qualquer área

Salário inicial: R$4.631,23

Escrivão

Nº de vagas: 397

Requisitos: nível superior em qualquer área

Salário inicial: R$4.631,23

Delegado

Nº de vagas: 62

Requisitos: nível superior em Direito

Salário inicial: R$12.967,43

Médico Legista

Nº de vagas: 9

Requisitos: nível superior em Medicina

Salário inicial: R$10.028,30

Perito Criminal

Nº de vagas: 21

Requisitos: para área geral (nível superior em qualquer área) e para áreas específicas (nível superior em Engenharia Civil, Engenharia Geológica/Geologia ou Medicina Veterinária).

Salário inicial: R$10.028,30

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc) , organizadora. Nesse caso, também é possível se inscrever para mais de um cargo, desde que os horários das provas sejam diferentes.

PC MS

Já a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul conta com um prazo maior. São 236 vagas no concurso PC MS, em carreiras de nível superior, com remunerações iniciais de até R$17 mil. Veja a distribuição das oportunidades:

Perito papiloscopista: 42 vagas;

Agente de polícia científica: 36 vagas;

Perito oficial forense (perito criminal): 75 vagas;

Perito médico-legista: 53 vagas;

Delegado: 30 vagas.

As inscrições serão recebidas até o dia 18 de novembro, no site da Fapec . A taxa é de R$340,48. Os candidatos serão avaliados por até nove fases, de acordo com o cargo.

As primeiras avaliações serão as provas objetivas, que ocorrerão nos dias 4 e 12 de dezembro, sendo:

4 de dezembro: delegado e peritos

12 de dezembro: agente e papiloscopista.

PM PR e Bombeiros PR

Ainda na área Policial, o concurso PM PR e Bombeiros PR oferece 70 vagas para cadetes. Desse total, 60 são para a Polícia Militar e dez para o Corpo de Bombeiros do Paraná.

Em ambos os casos, os candidatos devem ter:

nível médio completo; e

no máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições (13 de setembro de 2021).

As inscrições serão aceitas somente até as 12h da próxima quarta-feira, 10, no site da UFPR . A taxa é de R$155.

O cadete, em seu primeiro ano, terá um subsídio de R$3.277,88, e, no segundo ano, de R$3.671,24. Após o período de estágio probatório, ele estará apto a ser promovido ao posto de segundo tenente, com ganhos a partir de R$ 9.735,33.

Confira outros concursos abertos no país

TCU

As inscrições para o concurso TCU já estão abertas. O Tribunal de Contas da União oferece 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo, com salário inicial de R$21.947,82.

A carreira é destinada a quem tem ensino superior completo ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação. As inscrições ficarão abertas até o dia 20 de dezembro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) . A taxa é de R$180.

O concurso TCU será composto por duas etapas: provas objetivas e discursivas, realizadas em todas as capitais do país. Confira as datas de aplicação:

Prova objetiva: 13 de março de 2022;

Prova discursiva: 22 de maio de 2022.

PGE RS

A Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul seleciona para o seu concurso PGE RS. Ao todo, são oferecidas 72 vagas, em cargos de técnico e analista.

Das vagas imediatas, 23 são para o nível médio, sendo 18 de técnico administrativo e cinco para o técnico de informática, com ganhos de R$3.448,36.

Nesse último caso, além da escolaridade, o candidato deve ter curso de aperfeiçoamento na área (mínimo de 80 horas) e experiência mínima comprovada de 1 ano em serviços correlatos com o cargo.

As outras 49 vagas estão distribuídas pelos seguintes cargos da carreira de analista, de nível superior: jurídico (25), informática (dez), contador (12) e psicólogo (duas). Os ganhos, nesses casos, serão de R$7.652,74.

As inscrições já estão abertas, no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) , e podem ser feitas até as 17h do dia 17 de novembro.