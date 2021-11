Confinada em São Paulo, Miss Acre revela ao ContilNet bastidores do Miss Brasil: “Experiência única”

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Natural de Cruzeiro do Sul, eleita Miss Universo Acre 2021, a advogada e empresária Juliana Melo, embarcou neste final de semana para representar o estado no maior concurso de beleza do país, o Miss Universo Brasil.

Na manhã desta segunda-feira (1), Juliana conversou com este colunista e contou sobre o confinamento do concurso. De acordo com a miss, sua rotina tem sido bastante agitada em São Paulo, onde tem acontecido o confinamento das misses. “Tenho acordado às 5h da manhã e indo dormir às 00h, uma rotina agitada”, comentou.

Esse ano o Miss Universo Brasil acontece no alto mar, as misses irão embarcar em um cruzeiro, onde o navio deve sair de Santos –SP, com destino a Salvador e retorno a Santos novamente. A viagem em alto mar, em um navio luxuoso terá duração de cinco dias.

De acordo com Juliana, o desfile esse ano será gravado, diferente das edições anteriores que acontecia sua transmissão em rede nacional ao vivo. Após as gravações, o nome da vencedora será mantido em sigilo e revelo 3 dias após a finalização das gravações.

“O Miss Brasil será gravado dia 6, mais só vai ao ar dia 9 pelo app @soultv e no canal @Umiss. Na verdade vão gravar três vezes, com o top 3 e vão soltar dia 9, só a ganhadora”, comentou.

Confinada em São Paulo desde a última sexta-feira (29), a acreana revela ao ContilNet sobre o sentimento de estar participando do evento: “Feliz e muito ansiosa, um misto de sentimentos, muitos aprendizados , com certeza uma experiência única.”

Estamos na torcida, Ju! ❤