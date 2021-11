Covid-19: ex-prefeito Zezinho Barbary testa positivo e está em observação em Cruzeiro do Sul

O ex-prefeito de Porto Walter Zezinho Barbary testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira, 24, após sentir uma piora dos sintomas e seguir para Cruzeiro do Sul, onde foi submetido ao exame e está em observação e realizando tratamento em casa.

Zezinho Barbary participou de uma agenda oficial da prefeitura do município no último final de semana, além de comparecer em outra agenda na sexta-feira, 19, nas comunidades Mororó e Boa Vista na companhia do prefeito César Andrade e mais uma comitiva de assessores e apoiadores, no rio Cruzeiro do Vale, que se estendeu até sábado, 20.