Criança de apenas 2 anos foi dormir e não acordou mais; pai está em profunda tristeza: ‘Não consigo acreditar’

Os pais de um garotinho encontraram o filho inconsciente na cama e acionaram o socorro de imediato. O fato aconteceu na manhã do último sábado, 20 de novembro, em Cardiff, no País de Gales. Apesar de todos os esforços dos socorristas, eles não conseguiram ressuscitar o pequeno Arlo Canter.

De acordo com a mídia local, a causa da morte do pequeno ainda é desconhecida. Contudo, Cameron Canter, o pai do menino, contou que o filho não tinha nenhum problema de saúde grave, além de uma asma leve. O homem explicou que Arlo estava feliz e normal horas antes de falecer. Inclusive, ele afirmou que o pequeno estava dançando e brincando.

“Sempre que você olhava para ele, ele apenas sorria, e seus olhos azuis iluminavam a sala. Pessoalmente, ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Sinto que preciso buscá-lo no berçário”, lamentou o pai em profunda tristeza. Kirsty Houston, que também é mãe do pequeno Teddy, de três anos, falou sobre a perda da criança em um desabafo que fez através do seu perfil nas redes sociais.

Ela falou da tristeza e disse que está com o coração partido com a perda do filho, ressaltando a família está arrasada. Kirsty falou que o menino tinha um lindo sorriso que iluminava todo ambiente. Foram criadas duas páginas na web para angariar fundos com objetivo de auxiliar a família nos custos do funeral.