Dani Alves recebe no Barcelona o salário mais baixo permitido pela Liga Espanhola; veja

Além do valor fixo acordado, Dani Alves tem alguns bônus altos em casos de títulos. Uma estratégia que o clube tem apostado de uma forma geral, para amenizar o investimento na folha salarial.

O jogador afirmou em sua apresentação que tem a intenção de renovar com o clube pelo menos até a copa do Mundo do Catar, em 2022. Apesar disso, o que, diferente do salário, não é nada baixo no contrato do lateral, é a cláusula de rescisão: 100 milhões de euros.