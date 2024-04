Com utilização de aeronaves, Segurança Pública auxilia na disponibilidade serviços eleitorais para comunidade indígena

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) realizou na manhã desta terça-feira, 30, um voo com a equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) para levar serviços eleitorais à aldeia Jatobá, Terra Indígena Mamoadate, em Assis Brasil.

O voo é uma parceria com o (TRE-AC), que, na reta final do fechamento do cadastro eleitoral, tem como objetivo levar cidadania para comunidades em lugares de difícil acesso, com os serviços de emissão da primeira via do título de eleitor, atualização do cadastro eleitoral e coleta biométrica.

O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia, destaca que as missões aéreas são fundamentais para garantir o acesso à segurança e à cidadania a toda a população acreana: “Estamos sempre à disposição para levar às comunidades mais distantes os serviços de qualidades ofertados pelos órgãos públicos do Estado”.

O presidente do TRE-AC, desembargador Júnior Alberto, fala que a ação é um compromisso com a democracia e com a garantia dos direitos de todos os cidadãos, agradecendo ao governo do Acre, por meio da Segurança Pública, pela disponibilização do helicóptero que tem permitido à equipe da Justiça Eleitoral chegar em comunidades remotas.

“Sabemos da importância de assegurar que todos os cidadãos, inclusive os das comunidades indígenas, tenham acesso pleno aos serviços eleitorais”, salienta.

O coordenador-geral do Ciopaer, coronel Sergio Alburquerque, destaca que os voos em parceria com a Justiça Eleitoral envolvem as aeronaves rotativas e as fixas.

“Todos os anos, nas eleições, o TRE necessita de apoio para levar urna, levar mesário, trazer mesário dos municípios do Acre. Essa parceria vai custear todas as movimentações que são feitas pelas aeronaves em apoio ao TRE.

A servidora do TRE-AC, Sheila Maria dos Santos Carvalho, uma das tripulantes responsável pelo atendimento na comunidade, explica que o voo para realizar atendimentos aos eleitores indígenas é uma ação que acontece todos os anos.

“A ação visa oportunizar aos povos da floresta, que se encontram em locais de difícil acesso, o exercício da cidadania por meio do voto”.

O Ciopaer oferece voos de diferentes naturezas: fiscalização ambiental, resgates aeromédicos, voos policiais, de instrução, manutenção e voos da Secretaria de Segurança Pública. No ano passado, a força realizou 172 missões dessa natureza.