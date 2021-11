Em carta, pai detona colégio por formatura em dia de final do Flamengo

O texto viralizou nas redes sociais e divide a opinião dos seguidores. Anderson Martins é o autor da carta, enviada à coordenação do Colégio Liceu, em Vicente Pires. “Fui surpreendido com a informação que a solenidade de formatura do Colégio Liceu foi marcada para o dia 27/11/2021”, escreveu.

“Quase que instantaneamente meus neurônios lançou (sic) a expressão: ‘disparate total dessa escola!’. E até agora não encontrei outro termo para descrever tamanha desatenção”, continuou.

Na carta, Anderson diz que “há mais de 3 meses, todo ser humano no planeta sabe – ou deveria saber – que no dia 27/11/2021 acontecerá a partida da final da Taça Libertadores da América. A competição de futebol mais importante do continente sul-americano. Com um quesito especial a mais: a disputa se dará entre dois clubes brasileiros. Os dois clubes mais ricos de todo o continente e apenas a primeira e a quarta posição no ranking de maiores torcidas do Brasil, respectivamente Flamengo e Palmeiras”, complementou.

Leia a carta abaixo: