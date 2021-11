Ex-chefão da Globo entrega motivo de Stênio Garcia ter sido afastado e ator se enfurece: “Eu quero paz”

Stênio Garcia, ator de renome e que já passou por diversas produções de sucesso, foi até a web para desmentir Silvio de Abreu, que afirmou que ele mudou sua fisionomia após passar por cirurgias plásticas.

Sendo assim, ele gerou buzz ao demonstrar não aprovar a acusação que vem sofrendo. “Venho a público para esclarecer que tem um senhor mentindo que eu fiz plástica no rosto. E que mudei muito minha fisionomia quando isso é mentira.” iniciou.

“Eu sempre fui um ator que anulei a mim mesmo para dar vida aos personagens e, por isso, a cada um deles minha máscara facial muda junto“, acrescentou ele em uma publicação de sua esposa, Mari Saade. “Não vou deixar ninguém destruir minha arte com mentiras. Sendo assim, acho que a melhor opção é deixar pra lá o que é pretérito.” destacou Stênio Garcia.

“Desde 2020 o mundo vive o pesadelo da Covid 19 onde muitas vidas se foram e famílias destruídas. Enfim, esse vírus veio nos mostrar que somos todos iguais e nos deu a oportunidade de evoluir como ser humano e eu quero paz. No entanto, não posso deixar uma mentira a meu respeito circular. Desejo a todos muita saúde, paz, amor e gentileza na esperança de um mundo melhor. Bom feriado a todos“, disse o ator.

O desabafo do ator aconteceu após Silvio de Abreu, ex-diretor do núcleo de novelas da Globo, dizer que ele não apareceu mais em novelas por causa de cirurgias no rosto. “Ele não tinha escala porque diretores não queriam, o Stênio Garcia tinha feito uma plástica e o rosto dele mudou muito”, afirmou o ex-chefe de dramaturgia da Globo. Que coisa, né?