Katiana Aguiar visita o Mercado Municipal de Tarauacá, ponto da famosa farinha da região; VÍDEO

O mercado municipal de Tarauacá recebeu uma visita especial esta semana: a influenciadora Katyana Aguiar, conhecida por seu engajamento em promover produtos locais e experiências autênticas. A convite do site ContilNet e da TV Rio Branco, Katyana explorou os sabores e tradições únicas que o município tem a oferecer.

Um dos pontos altos da visita foi a famosa farinha de Tarauacá, aclamada como uma das melhores da região. Em uma série de vídeos e posts nas redes sociais, Katyana compartilhou sua experiência ao experimentar a farinha local, destacando sua qualidade e sabor inigualáveis. “É uma verdadeira joia da culinária regional”, afirmou taracauense em uma de suas publicações.

Além disso, Katyana também fez questão de explorar o mercado do peixe, onde teve a oportunidade de conversar com produtores, pescadores e peixeiros que dedicam suas vidas ao comércio. Muitos desses profissionais atuam há mais de 15 anos no mercado, transmitindo conhecimentos e tradições de geração em geração.

Durante as entrevistas, Katyana destacou a importância de valorizar e apoiar os produtores locais, ressaltando a riqueza cultural e gastronômica que eles agregam à comunidade. “É incrível ver o trabalho árduo e a paixão que esses profissionais dedicam ao que fazem”, afirmou a influenciadora ao ContilNet.

Veja a entrevista na íntegra: