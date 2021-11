Famosos de outros reality shows podem entrar no ‘BBB 22’

A produção da vigésima segunda edição do “Big Brother Brasil” já está em ritmo acelerado. Com o processo seletivo, tanto de anônimos quanto de famosos, em andamento, assim como as obras da “casa mais vigiada do Brasil”, a direção da Rede Globo já possui uma lista com nomes de possíveis artistas que podem fazer parte do grupo Camarote. Uma das novidades do “BBB 22” pode ser a presença de famosos que participaram de outros reality shows da emissora dos Marinho.

Com estreia marcada para o dia 17 de janeiro do próximo ano, o “Big Brother Brasil” tentará repetir a receita de sucesso de 2021, que consagrou Juliette Freire como o mais novo fenômeno do país. Com isso, a produção do reality está analisando cuidadosamente os participantes que irão protagonizar a nova edição do programa. Para o time de famosos, a Globo está trabalhando com nomes bem conhecidos pelo público.

A aproximação de mais uma edição do “BBB” chega com inúmeras especulações e listas com nomes de possíveis famosos que podem integrar o elenco do reality. Dentre os nomes que mais vem sendo comentados nas redes sociais estão o da atriz global Samantha Schmütz, que se envolveu em grandes polêmicas, até mesmo com colegas de emissora, em decorrência de seu posicionamento político.



Além da atriz do humorístico “Vai Que Cola”, transmitido pelo canal Multishow, o nome de Duda Reis, que está sempre em evidência na mídia, também está sendo fortemente cotado. Segundo informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, Lexa e Cleo Pires participariam do Show dos Famosos em 2020, que acabou sendo cancelado, são outros nomes que estão sendo analisados.

Uma linha que vem sendo especulada e tem tudo para se concretizar é que a emissora dos Marinho estaria interessada em famosos que participaram de outros reality shows da Globo. Sendo assim, a direção do “Big Brother Brasil” está avaliando nomes que estavam no ar recentemente no “The Masked Singer Brasil”, como Sérgio Loroza, Jéssica Ellen, Nicolas Prattes e a da grande campeã da edição Priscilla Alcântara.

Além destes, a lista conta com outros nomes conhecidos na televisão, como o de Arthur Aguiar, Di Ferrero, Jeniffer Nascimento, Jonathan Azevedo, Rafael Infante e Tiago Abravanel. Todos eles, assim como os ex-participantes da competição musical de fantasiados, já fizeram parte de atrações de grande relevância no cenário televisivo, como a “Dança” e o “Show dos Famosos”.

De acordo com informações divulgadas recentemente do portal NaTelinha, a produção do “Big Brother Brasil” já teria iniciado o processo de seleção e fechado uma lista com aproximadamente 30 nomes de famosos para o grupo Camarote. Segundo o site, todos eles já passaram por algumas entrevistas, mas, somente metade deles, ou seja, 15 pessoas, serão aprovadas.