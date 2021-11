Festival Afro-cultural disponibiliza novo dia de programação no Bairro da Base

O Festival Afro-cultural Cabeça de Nêga chega ao quarto dia nesta quinta-feira, 18, com atendimentos gratuitos em saúde como vacina contra gripe e testes rápidos, cinema, Maracatu e abertura da Feira do Bem Viver. As atividades ocorrem ao longo da rua Barbosa Lima, no Bairro da Base nos horários pela manhã, à tarde e à noite.

A oficina “Legado de Mercedes Baptista” com a artista e organizadora do Festival, Camila Cabeça abriu a manhã, na sede do Bloco Sambase. No conteúdo, a história da primeira mulher negra a compor o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que construiu sua carreira com pesquisas sobre a cultura afro-brasileira e em 2021 completaria 100 anos de nascimento.

Ainda pela manhã, a equipe da Unidade de Referência em Atenção Primária (URAP) Roney Meireles atendeu aos moradores com oferta de testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (sífilis, hepatites e HIV). O serviço continua disponível até sexta-feira, dia 19, das 08h às 12h.

À tarde, o caminhão da Energisa continua com o ponto de vacinação na parceria com a Divisão Estadual de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre). Entre as vacinas estão doses contra Covid-19 e as que já fazem parte do calendário vacinal para diferentes idades.

Oficina O corpo

A diretora teatral e pesquisadora, Kika Sena, ministra nesta tarde a oficina “O corpo”. Durante a atividade as participantes fazem o experimento das percepções do próprio corpo em cena e jogos teatrais, enquanto se questionam: O que pode o corpo? O corpo é lugar de quê, de quem?

Todo dia, uma estreia

Como todo dia tem novidade no Festival, estreia na programação desta quinta, às 16h, a Feira do Bem Viver. Serão 13 expositores com produtos regionais que dialogam com a proposta de trazer para perto quem tem a visão tanto de respeito aos saberes ancestrais amazônidas quanto de cuidado com o Meio Ambiente.

O grupo Maracatu Nação Pé Rachado fará o cortejo de abertura da Feira. A apresentação marca também os resultados da oficina “Conhecendo e vivenciando o baque da Nação Pé Rachado” ofertada no Bairro da Base, na semana pré-Festival.

Continua

Também nesta quinta, às 19h, haverá mais uma noite da Mostra de Cinema Cabeça de Nêga. Em cartaz, os filmes “Disque Quilombola”, “Sabá”, “Monteirinho: o sanfoneiro da floresta”, “Chama Verequete” e “O caminho das pedras”. A mostra encerra na sexta-feira, dia 19.

Serviço:

Quarto dia de Festival Afro-cultural Cabeça de Nêga

18 de novembro de 2021

08h às 21h

Rua Barbosa Lima – Bairro da Base