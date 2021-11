Globo promove nova onda de cortes e demite dois jornalistas veteranos de seu time

Para se ter uma pequena dimensão, Renato Machado e José tinham mais de 40 anos de trabalhos na Globo. Os jornalistas atuavam nos últimos tempos no jornalístico Globo Repórter. O diretor responsável pelo setor acabou sendo o encarregado de mandar mensagens por email aos dois homens agradecendo pelo serviço prestado.

Por meio da mensagem, Ali Kamel contou que era um desejo de Renato Machado deixar a Globo. “Também ele, como Zé Hamilton Ribeiro e Chico José, de quem já falei, combinou comigo a sua saída. Foi tão logo voltou de Londres. Um planejamento de longo prazo e por etapas. Segundo nosso acerto, sairia em 2020”.

Entretanto, a data acabou sendo adiada “para o fim desse ano por conta da pandemia”. Além disso, Ali Kamel também agradeceu ao outro jornalista de forma carinhosa. “Agradeço por todo o legado que nos deixa e por tudo o que fez pelo nosso jornalismo. Em meu nome, no nome da Globo e no de seus colegas”, disse.

GLOBO PROMOVE UMA LIMPA EM VÁRIOS SETORES

Vale lembrar que a Globo tem promovido uma verdadeira ‘limpeza’ para enxugar as contas. Além dos jornalistas, outros setores também estão sendo atigindos por essa mudança. Vários nomes do entretenimento, por exemplo, acabaram sendo dispensados da emissora. A ideia é manter somente o que for essencial no time.