Leo Dias diz que Naiara Azevedo estará no BBB 2022 e cantora reage

Naiara Azevedo é a primeira confirmada do BBB 2022. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a presença da sertaneja na casa foi confirmada por pessoas próximas a ela e também por fontes da produção do reality

“Peço perdão se a minha forma de expressar, de agir desagrada algum de vocês, mas essa é quem eu sou e não tem como agradar todo mundo, uns vão me crucificar, outros vão me aplaudir, fazer o que? Não é isso que vai me abater. Continuo firme nos meus ideais, no que acredito e tentando aprender com tudo. Quero poder ser para sempre luz, força. Em algum momento eu vou falhar, mas a minha intenção vai ser sempre somar”.

“O luto é necessário sim e cada um vive ele de forma diferente. Mas o que acredito é que as pessoas que se foram desejam para nós que ficamos é que sigamos adiante, lembramos delas com carinho e sejamos fortes”, afirmou a famosa, que complementou:

A mais recente foi quando Azevedo surgiu sorridente demais durante o tributo feito para Marília Mendonça no palco Domingão com Huck.

Naiara Azevedo é a primeira confirmada do BBB 2022 . Segundo a coluna de Leo Dias , do Metrópoles, a presença da sertaneja na casa foi confirmada por pessoas próximas a ela e também por fontes da produção do reality. A artista, porém, negou.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!