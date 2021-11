Lewis Hamilton se declara a Ayrton Senna: “Minha maior inspiração”

O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton (veja fotos na galeria abaixo) já está no Brasil e vive a expectativa para mais um GP de Interlagos. Além da amizade com Neymar e Gabriel Medina , o piloto da Mercedes já revelou ter um grande apreço pelo Brasil e especialmente por Ayrton Senna, piloto que é ídolo do britânico.

Por meio de suas redes sociais, Hamilton voltou a se declarar como um grande admirador de Senna e abriu o coração aos fãs. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton)

“Minha maior inspiração. O jeito como ele pilotava o carro, a paixão dele pela vida e pelo esporte. Mais que tudo, a maneira como ele enfrentou um sistema que nem sempre foi gentil com ele. Que o legado dele @oficialayrtonsenna continue para sempre, especialmente vibrante neste fim de semana”, publicou Hamilton.

O GP de Interlagos acontece no próximo domingo e Hamilton terá que se esforçar caso queira seguir na briga pelo título mundial desta temporada. Devido a uma troca de motor, o piloto da Mercedes perdeu cinco posições no grid de largada.