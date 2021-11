Maiara e Maraisa emocionam fãs em primeiro show após morte de Marília

O primeiro show de Maiara e Maraisa após a morte de Marília Mendonça emocionou os fãs da dupla e da Rainha da Sofrência, que faleceu no último dia 5, aos 26 anos, em um trágico acidente de avião, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A apresentação foi realizada na noite dessa sexta-feira (12/11), em Apucarana, no Paraná. No Instagram, Maraisa compartilhou um trecho de vídeo no qual mostra exatamente um momento da homenagem especial e fez uma belíssima declaração de amor para a amiga.

“Apesar de estarmos travando uma batalha contra nós mesmas, nossa fé posta à prova o tempo todo e nosso apego machucando a cada minuto, é o momento de refletir e recordar”, escreveu a sertaneja, na manhã deste sábado (13/11).

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!