Marcelo Falcão tem prisão domiciliar revogada

Marcelo Falcão conseguiu uma vitória no processo de pensão alimentícia movido por sua filha Ágatha: seu pedido de prisão foi revogado. O advogado do ex-vocalista do Rappa conversou com a coluna e explicou o que aconteceu:

“A pandemia trouxe um desequilíbrio muito grande para o setor de entretenimento. O desembargador caçou essa prisão e vai se continuar se discutindo a ação”, afirmou José Estevam Macedo Lima para a coluna, com exclusividade.

Falcão responde a uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos ,que tramita desde 2008 na Justiça.

“É uma ação de reconhecimento de paternidade e anulação de registro civil e alimentos. O processo se estende há tempos em fase de alimentos provisórios , mas não por culpa do Marcelo. Ele se apresentou voluntariamente na ação de reconhecimento de paternidade. O Marcelo é cumpridor das decisões judiciais”, informou o advogado.

Marcelo Falcão está nos Estados Unidos cumprindo uma temporada de shows.