Morre mochileiro que percorreu mais de 36 mil km pelo Brasil e se acidentou na etapa final da viagem em MS

“Tiago é a melhor pessoa que já conheci, não tinha nada de maldade no coração dele! O sonho dele era viajar por todos os estados do Brasil com a sua moto, e nós sempre apoiamos todas as vontades que ele tinha. Precisamos ser fortes pelo nosso tesouro, para superar e seguir em frente”, relatou.

A namorada de Tiago, Jennifer Santos, 19 anos, segue internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. A jovem sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e está em observação no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), consciente e estável no momento, a mãe da jovem já está na cidade para acompanhar a filha.

Horas antes do acidente

Horas antes do acidente que vitimou Tiago Escarcell Boher, de 32 anos, e deixou Jennifer Santos, 19 anos, em estado grave, o casal publicou um vídeo nas redes sociais, soltando fogos de artifício para comemorar os 36 mil quilômetros percorridos em pouco mais de oito meses de viagem e a chegada ao destino final: Mato Grosso do Sul. Veja o vídeo no início da reportagem.

Após oito meses e treze dias, se eu contasse, ninguém acreditaria, nós conseguimos! Estamos na beira da estrada, percorremos mais de 36 mil quilômetros. Não foi fácil, estamos cansados, mas realizamos um sonho! O Brasil é nosso, com a nossa moto rodamos o país inteiro, demos uma volta no país e vamos voltar para casa”, relatou Tiago no vídeo que foi postado nas redes sociais.

Como foi o acidente

Segundo o boletim de ocorrência, um motociclista de 63 anos, que estava em uma motocicleta de luxo, tentou ultrapassar um caminhão em local proibido e bateu de frente na moto do casal de mochileiros. Com a batida, Thiago e Jennifer foram arremessados para a margem da rodovia. Já o motociclista que causou o acidente foi atingido por uma carreta e morreu no local.