Mulher estranha comportamento da enteada, descobre estupros e idoso é preso suspeito dos abusos

A Polícia Civil chegou até o idoso após denúncia da família de uma das vítimas, uma menina de 10 anos. A criança morava com o suspeito e a avó, em uma fazenda, até o final de 2020. Quando foi para a casa do pai, a madrasta estranhou que a menina não sorria, entre outros comportamentos diferentes para uma criança da idade dela.

A Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram acionados, foram até à fazenda e lá encontraram uma arma de fogo com o suspeito, o qual foi preso em flagrante pela posse de arma. Ele nega os estupros.

A criança de 5 anos que também seria vítima do idoso estava na cidade com a mãe, de 30, quando os policiais chegaram à fazenda. O Conselho Tutelar conseguiu localizar as duas e então a mulher contou que também já tinha sido abusada pelo suspeito.