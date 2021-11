Nicolau Júnior anuncia antecipação do 13° salário dos servidores da ALEAC para esta quarta-feira

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado estadual Nicolau Júnior (PP), anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores da Casa para esta quarta-feira (17). Este é o segundo ano que a Mesa Diretora faz a antecipação.

“Ressalto que essa medida é resultado da eficiência na gestão, da austeridade e da transparência nas contas públicas. É importante destacar que o pagamento em dia do salário dos servidores ocorreu sem o comprometimento de ações efetivas do legislativo”, destacou Nicolau.