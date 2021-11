No Acre, XLand Holding e FACT anunciam campeonato de tênis; inscrições abertas até dia 14

A capital Rio Branco sedia, entre os dias 19 de novembro a 05 de dezembro, o 1º Open XLand de Tênis. Este torneio, que é patrocinado pela XLand Holding, será realizado no Ginásio do Sesi, e contará com diversas categorias, organizadas pela Federação Acreana de Tênis (FAcT).

Segundo Alex Lustosa, organizador do evento e instrutor de tênis, a ideia é de inserir os alunos da modalidade no esporte e de confraternizar com os praticantes e público em geral.

“O intuito do evento é confraternizar com atletas e alunos como o último torneio do ano, em 2021, organizado pela FAcT. Eu e Pablo Oliveira, que somos instrutores de tênis, estamos planejando isto com a ideia de divulgar o esporte, chamar mais adeptos e de prestigiar nossos alunos que estão fazendo aula, bem como mostrar como funciona um torneio profissional”, destacou.

As inscrições, que estarão abertas até o próximo dia 14, podem ser realizadas através dos telefones (68) 98119-0002 (Alex Lustosa) e (68) 99989-1879 (Pablo Oliveira). O evento conta com categorias 1°, 2°, 3°, 4° e 5° classes, bem como iniciante adulto, feminino e juvenil. Uma classe é R$100 e duas é de R$180.

Para a população em geral que aprecia o esporte, e que não quer competir, os jogos acontecerão nas duas quadras cobertas de tênis nas dependências do Ginásio do Sesi, com entrada franca.