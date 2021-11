Operador de loja, professor auxiliar e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quarta-feira

O ContilNet separou nesta quarta-feira (10), três oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para operador de loja, professor auxiliar e estágio em agronomia.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Operador de Loja Part-Time: Prestar apoio às vendas, por meio do autoatendimento assistido e da adequada apresentação da loja. Realizar a cobrança dos produtos comercializados pela empresa, oferecendo aos clientes as facilidades dos produtos financeiros da empresa.

– Professor Auxiliar I – Psicologia: Atuar como agente principal de efetivação da proposta pedagógica de nossas Instituições de Ensino, facilitando o processo de aprendizagem e cumprindo todo o programa da disciplina, o número de aulas previsto, despertando o interesse permanente dos alunos para o estudo, a reflexão e a busca de novos conhecimentos, fazer uso devido do material didático disponível, bem como deve estimular uso do material bibliográfico da disciplina, através da consulta a livros e periódicos existentes na biblioteca, contribuindo para um aprendizado crítico e reflexivo, dentre outros.

– Estágio em Agronomia: Irá auxiliar na elaboração de projetos ambientais, devolver projetos da organização, conduzir análise de projetos ambientais e auxiliar na avaliação do impacto ambiental.