“Para mim, ele ainda é procurador”, diz Gladson sobre João Paulo Setti e decisão de Rocha

Após chegar ao Acre nas primeiras horas desta segunda-feira (8), Gladson Cameli já deu início às discussões sobre as mudanças feitas no executivo pelo vice-governador Major Rocha, que estava à frente do cargo enquanto o governador cumpria agenda na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, na Escócia.

Uma das questões que estão sendo tratadas por Cameli – que antecipou seu retorno ao Estado – é a exoneração do ex-procurador João Paulo Setti. Em entrevista ao ContilNet, o governador garantiu que vai sentar com o ex-gestor da PGE nas próximas horas para conversar sobre a decisão de Rocha, que foi publicada na edição do Diário Oficial de quinta-feira (4).

“Cheguei com muita coisa para resolver. Sentarei com o João Paulo nas próximas horas para conversar e escutá-lo. Está muito magoado e triste com tudo o que aconteceu, como eu também estou”, destacou.

VEJA TAMBÉM: PGE diz que denúncias “são fantasiosas” e procuradores negam ter concordado com exoneração de Setti

“Para mim, ele ainda é procurador, pois eu não o exonerei”, continuou.

Quando questionado sobre a possibilidade de tornar a exoneração sem efeito nos próximos dias, Gladson afirmou que está avaliando toda a situação para ter um posicionamento.

“Não decidi nada ainda. Estou avaliando tudo com muito cuidado. João Paulo e a PGE – que é uma instituição séria, responsável e necessária para o Estado – não merecem passar por isso”, finalizou o político.

Além de assinar o desligamento de Setti, Rocha também desfez algumas exonerações e nomeações feitas por Cameli.