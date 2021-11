Rocha oficializa exoneração de João Paulo da PGE e torna sem efeito 6 exonerações e nomeações de Gladson

O governador em exercício, Major Rocha (PSL), oficializou, na manhã desta quarta-feira (3) aa exoneração do procurador João Paulo Setti, do cargo de Procurador-Geral da PGE/AC. A decisão de Rocha havia sido comunicada na quarta, em uma coletiva e o motivo está vinculado às denúncias de um suposto envolvimento com crimes de precatórios.

Além disso, Rocha tornou sem efeito a nomeação de Antonio Reatiquim Filho, da Secretaria de Saúde; e as exonerações de Silvana Silva de Vasconcelos; de Leandro Aguiar de Araújo, Glayton Pinheiro Rêgo, também da Sesacre; além da exoneração de Daniela dos Reis Mesquita e a nomeação de Allana Kayda Santos Medeiros, da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia.