“Indignado”, diz procurador geral do Estado exonerado por Rocha durante ausência de Gladson

Após o governador em exercício do Acre, Wherles Rocha, decidir pela exoneração do atual procurador geral do Estado, João Paulo Setti Aguiar, o jurista se posicionou a respeito do assunto e disse que recebeu a notícia com surpresa e certa indignação.

A decisão encaminhada em forma de decreto por Rocha foi anunciada em coletiva à imprensa, nesta quarta-feira (3). O vice-governador, que assume o Palácio Rio Branco durante a ausência de Gladson Cameli, que está na Escócia, participando da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP 26), explicou que a medida é uma forma de proteger a PGE e o Estado.

“Longe de mim julgar quem quer que seja. Não estou atribuindo juízo de valor, mas já que o Estado e a PGE estão em foco, precisamos protegê-los. Por isso, é interessante afastar o procurador para que as investigações sigam acontecendo da melhor forma possível”, argumentou.

A Polícia Federal investiga possíveis irregularidades no pagamento de precatórios no Acre. João Paulo foi citado em depoimento à Polícia Federal pelo ex-procurador Geral de Justiça, Edmar Monteiro.

Setti foi informado da decisão por telefone.

“Com surpresa e certa indignação, recebi, por meio de uma ligação do chefe de gabinete do vice governador, Wherles Rocha, que está no exercício do governo do Estado, que serei exonerado do cargo de Procurador Geral do Estado”, disse o procurador.

Em nota, ele disse que seu dever é acatar a decisão, mesmo não entendendo a atitude de Rocha.

“Mesmo não entendendo tal atitude, como servidor público e cidadão é meu dever acatar as decisões das autoridades constituídas e continuar trabalhando pelo bem do Estado do Acre. Sigo honrando o nosso Estado e procurando contribuir com o governador Gladson Cameli, nessa árdua missão de melhorar a vida do nosso povo”, finalizou.