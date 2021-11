Perda de Li Martins, ex-Rouge, deixa o Brasil em lágrimas: “Um pesadelo”

Li Martins abriu o coração afirmando que descobriu isso na segunda ultrassonografia da gestação. “Na primeira, o tamanho sugeria seis semanas, mas nessa o bebê estava menor que na última, como se tivesse regredido para o tamanho de cinco semanas“.

Sendo assim, o médico deu a triste notícia de que seu bebê estava sem sinais vitais. “Nesse momento eu paralisei! Tentei disfarçar e não demonstrar pra Antonella [a primeira filha] a profunda tristeza que me dominou naquele instante: ‘Meu Deus! Meu bebê não tem mais vida‘”, conta a cantora do Rouge.

Desse modo, Li Martins precisou escolher entre retirar o bebê do útero através de um procedimento conhecido como curetagem ou esperar que seu corpo expelisse. “Eu optei por esperar, mas não imaginava como seria lidar com a ideia de saber que o meu bebê ainda está aqui, mas sem vida!“, lamentou. “Parecia um pesadelo, mas era real!“.

“Choro escondida sempre que penso que não vamos nos conhecer, tento entender o que não se explica, tento aceitar o que não posso mudar, porque não tem sido fácil aceitar a sua perda“, contou Li Martins.

Li Martins é mãe da pequena Antonella, de quatro anos, fruto do relacionamento da cantora com o modelo João Paulo Mantovani, com quem participou do Power Couple, reality da Record.

A cantora Li Martins fala sobre depressão

Há poucas semanas, Li abriu o jogo sobre a depressão e vício em remédios no tempo do Rouge. A cantora afirmou que a pressão estética a fez enlouquecer.

Em um bate-papo com o Sensacional, da RedeTV!, a cantora contou que, devido uma pressão estética, acabou tomando remédios para emagrecer, mesmo sem prescrição médica.