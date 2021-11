Petecão abre o jogo e revela ao ContilNet nomes da chapa composta pelo PSD para Eleições 2022

Recebido nos estúdios do ContilNet na última sexta-feira (19), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) não economizou nas declarações, a não ser das que envolvem o nome de seu futuro vice e seu parceiro – ou parceira – que entra em sua chapa disputando uma vaga no Senado da República.

Transmitido ao vivo pela página oficial do ContilNet Notícias, o bate-papo foi conduzido pelo jornalista Everton Damasceno e contou com interação dos internautas que curtem a página.

Agora, conforme prometido, você confere a entrevista completa, em alta definição, no ContilNet Play, onde o senador abre o jogo sobre os nomes que compõem a chapa do PSD, partido que preside no Acre.

Além dos nomes já veiculados pela imprensa, como o de Rosana Nascimento do Sinteac e o prefeito de Marechal Thaumaturgo Isaac Piyãko, Petecão revela novos – e bons – nomes que devem, de acordo com ele, fazer do PSD um dos partidos destaque em 2022.

Acompanhe a entrevista completa:

Para assistir sem interrupções e ter acesso a outras entrevistas, acesse o ContilNet Play.