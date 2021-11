PM se posiciona sobre confusão envolvendo trisal e diz que “tomará as medidas pertinentes”; sargento ainda não foi localizado

A Polícia Militar do Acre se posicionou, através de uma nota, sobre a confusão ocorrida na noite do último sábado (27) envolvendo os policiais militares Erisson Nery e Alda Radine. Após uma briga em um bar, o sargento Erisson baleou um estudante de medicina na cidade de Epitaciolâdia.

LEIA MAIS: Homem diz que teve arma “apontada na cara” por policial do ‘trisal acreano’

Estudante de medicina conta terror ao ver amigo agonizando enquanto sargento lhe apontava arma

Policial do “trisal acreano” se envolve em briga e atira em homem em Epitaciolândia; VÍDEO

De acordo com a nota, a apuração do caso ficará a cargo da Polícia Civil, mas os sargentos sofrerão “medidas disciplinares pertinentes” ao caso. Ainda segundo a Polícia Militar, o sargento Erisson Nery “ainda não foi localizado, nem tampouco se apresentou.“

Leia a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Sobre os fatos envolvendo os policiais militares Sargento Erisson Nery e Sargento Alda Radine, no município de Epitaciolândia, na noite deste sábado, 27, a Polícia Militar do Acre (PMAC) informa que está apurando disciplinarmente os fatos e tomará as medidas disciplinares pertinentes e que a apuração criminal caberá à Polícia Civil.

Esclarece que até o presente momento o policial militar Sargento Erisson Nery ainda não foi localizado, nem tampouco se apresentou, no entanto a PM continua em diligências com o fim de localizá-lo.

A instituição reafirma que não compactua com ações que firam as normas legais ou que contrariam os valores castrenses seguidos pela corporação ao longo de sua história.

Atitudes tomadas por quaisquer membros da corporação no âmbito de suas vidas privadas não refletem no posicionamento institucional, e devem ser apuradas à luz do que determina a legislação.

Rio Branco-AC, 28 de novembro de 2021.

Paulo César Gomes da Silva – Coronel PM

Comandante-Geral da PMAC