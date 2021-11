Portugal se aproxima da Copa do Mundo após empate com Irlanda

Portugal se aproximou nesta quinta-feira (11) da classificação para a Copa do Mundo, apesar de um pobre empate por 0 a 0 com a Irlanda que o deixou com a necessidade de somar apenas mais um ponto na última partida do grupo, em casa, contra a Sérvia, para garantir sua vaga no Catar.

⏹ Final de jogo, empate na Irlanda. Foco no último jogo da Qualificação. 🌍🏆 🇮🇪 0⃣-0⃣ 🇵🇹 pic.twitter.com/SMnffVuASS — Portugal (@selecaoportugal) November 11, 2021

Portugal por pouco evitou a derrota contra a Irlanda dois meses atrás, graças a dois gols de Cristiano Ronaldo nos instantes finais, e pareceu feliz de somar um ponto contra os irlandeses, que estão em quarto lugar no Grupo A, sabendo que ficaria na liderança por ter saldo de gols maior que o da Sérvia.

No entanto, terá que buscar esse ponto que falta sem o zagueiro Pepe, que foi expulso nos minutos finais ao receber o segundo cartão amarelo.

Já a Espanha venceu a Grécia por 1 a 0 fora de casa, com gol de pênalti convertido por Pablo Sarabia, aos 26 minutos do primeiro tempo. Em um estádio Olímpico de Atenas quase vazio, a Roja teve 70% de posse de bola e dominou amplamente a equipe grega.

🏁 ¡¡FINAL FINAL FINAAAAL EN ATENAAAAS!! La @SeFutbol se impone en tierras helenas con un gol de @Pablosarabia92 tras dominar el partido ante los griegos. 🔝 Con esta victoria, ¡España es PRIMERA de su grupo en el camino a #Catar2022! 🇬🇷 🆚 🇪🇸 | 0-1 | 90+5’ ¡¡#VamosEspaña!! pic.twitter.com/s2qgP69air — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 11, 2021

Após a surpreendente derrota da Suécia para a Georgia por 2 a 0, a Espanha lidera o Grupo B, com 16 pontos, um a mais que os suecos, em segundo na tabela. Eles visitam os espanhóis no próximo domingo para a última rodada da chave.

A Suécia precisa vencer a Espanha em Sevilha para se classificar automaticamente à Copa do Mundo do Catar, em 2022. Um empate seria suficiente à Espanha. Os segundos colocados de cada grupo disputarão a repescagem em março.

Já classificada, a Alemanha amassou Liechtenstein por 9 a 0, resultado que leva Hansi Flick a registrar o melhor começo da história de um treinador pela seleção alemã, com seis vitórias em seis partidas.