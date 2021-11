Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de vacina antirrábica neste sábado em três pontos

A Prefeitura Municipal de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza neste sábado, 20, mais um mutirão da campanha de vacinação antirrábica na capital para cães e gatos a partir de três meses de idade, com a finalidade de combater a doença viral entre os animais.

Os pontos de vacinação serão a Praça do bairro São Francisco, Praça Point do Pato, no bairro Tropical e na Praça John Lennon, no bairro Adalberto Aragão, das 8h às 16h. Além da vacinação contra raiva, a equipe também faz cadastro dos animais para registro no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Rio Branco, o que facilita o encontro do pet caso se perca dos tutores, e entrega uma coleira com o número de registro e o contato do CCZ.