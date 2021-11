Problema no joelho tira Messi de jogo do PSG na Champions League

O confronto desta quarta será pela 4ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o segundo contra a equipe alemã. No outro confronto, Messi foi decisivo, marcando dois gols na vitória por 3 x 2, de virada, do time de Paris. Nesta quarta, a bola rola às 17h.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, Messi deve ir com o time para a Alemanha, para o compromisso com o RB Leipzig, mas Pochettino quer preservá-lo.

Lionel Messi deve ser poupado por Mauricio Pochettino no jogo desta quarta-feira (3/11) pela Champions League. O argentino foi substituído com problema muscular na partida da última sexta (29/10), contra o Lille, e preocupa o treinador também por um problema no joelho.

