Quanto custa a presença VIP de um famoso na volta dos eventos?

Tem ainda as celebridades que cobram acima da média. É o caso do empresário e influenciador digital Lucas Guimarães, casado com o humorista e também empresário e influencer Carlinhos Maia. Lucas cobra R$ 70 mil para fazer presença VIP. No rol de famosos que chegaram a outro patamar em termos de cachê está a Doutora Deolane Bezerra. Exxxxtourada, a loira, que se lançou como DJ e cantora, cobra R$ 150 mil para badalar por duas horas em eventos.