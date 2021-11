Quem é Angola, o rapper e faxineiro da Globo que cantou com Iza

Ele contou que ficou emocionado com a reconstrução de sua casa por parte da emissora. “Tomei um grande susto, no primeiro momento vi um objeto que é da minha companheira e fica sempre na porta do banheiro. Num outro momento, percebi que tinha o mesmo barulho e defeito da porta da minha casa. Quando levantei a cabeça, aí percebi que era a minha casa. Achei que era mentira, que era só coincidência, era o inacreditável aconteceu na minha vida”, lembrou o artista, que trabalha durante as madrugadas do Estúdio Globo, mas, na semana da surpresa, foi escalado para entrar mais cedo. As declarações foram para o Na Telinha.

Angola contou que não esperava alcançar tamanho sucesso. "A repercussão da história foi a coisa mais incrível da minha vida. Cheguei a 100 mil seguidores em 24 horas, isso para mim foi um recorde na rede social", comentou ele.Ele ainda revelou que recebeu diversos convites para publicidades. "Estou recebendo muitos convites de parcerias, veio de dentista, de joalheria, de empresas, pedidos de entrevistas. Recebi convites para apresentar algumas performances fora do estado, tem sido gratificante, muito lindo. Era uma coisa que só imaginava, não tinha o gosto de entender como seria vivenciar", explicou. Além de cantor, Angola é compositor e já investiu na gravação de um clipe musical. Ele comemorou a presença no palco do Domingão com os vizinhos. "Gritei que nem um louco. Na rua onde fui criado, parecia um bloco de Carnaval e eu precisava fazer parte dessa alegria toda. A festa foi para toda essa conquista, são 11 anos de estrada corrida. Tive que extravasar e gritar um pouquinho", contou. "Meu pai era o cara que falava, 'vi a faculdade para você de Engenharia de Produção, bora lá'. Uma vez fui na faculdade que ele sugeriu, fiz um pouquinho e depois tranquei, falei, 'isso é para você não é pra mim'. A minha mãe já me apoiou, ia nos shows, já enfrentou várias fumaças só para estar comigo. Entendo que todo mundo acha que faz o melhor para o filho, mas a autoestima do filho é ele que sabe. Isso é difícil e nós que somos filhos não temos coragem de contrariar, mas a maior realização de um pai é ver o filho sendo feliz", contou. Apesar de ter trancado a faculdade que o pai lhe mostrou, Angola recebeu uma outra surpresa, dessa vez de Emicida. O consagrado cantor gravou um vídeo afirmando que conseguiu uma bolsa de estudos para ele cursar o que quisesse. "Ele deixou em aberto que tem um curso totalmente pago lá até o final", emocionou-se. Angola agora planeja o seu futuro na música. "Vão ter lançamentos em breve, estou organizando algumas músicas", disse o rapper, que sonha em dividir o palco com Mano Brown.