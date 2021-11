Ratinho detona Anitta e diz que vida íntima da cantora é “nojenta”

Ratinho mostrou indignação com Anitta durante o quadro Mesa do Ratinho de quarta-feira (17/11). O comentário do apresentador aconteceu depois que ele descobriu qual foi o critério de escolha da cantora sobre o modelo que estrela o clipe de Envolver, sua nova música de trabalho.

Anitta escolheu o dançarino marroquino Ayoub Mutanda, de 27 anos, após ela ver as fotos e vídeos dele. “Encontrei ele no TikTok, achei incrível. Fui lá e chamei”, contou a cantora. De acordo com Ratinho, a Poderosa está passando dos limites. “Está achando que pode tudo. Anitta, você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo também“, disparou ele.“Eu me lembro muito bem, dona Anitta, mas a Gretchen na época dela era muito mais famosa que a senhora, viu?”, continuou ele. Em seguida, Ratinho aproveitou para comentar sobre a tatuagem que a cantora fez no ânus. “Foi lá fazer uma tatuagem no ‘furico’. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso”, completou. Veja a partir de 17:22: