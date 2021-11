Sargento Nery tem prisão decreta e é encaminhado pra Quartel do Bope na Capital

Após a realização de audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (29), a Justiça acreana decidiu por manter a prisão do sargento da Polícia Militar do Acre, Erisson Nery, acusado de atirar contra o estudante de medicina Flávio Endres de Jesus Ferreira, 30 anos, durante uma briga em um bar no município de Epitaciolândia.

O sargento se apresentou pela manhã e recebeu voz de prisão após prestar depoimento. Após a audiência e exames de corpo delito, Nery foi encaminhado para o Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco, onde ficará aguardando decisão judicial.