Sargento Nery, que agrediu estudante no fim de semana, já está em delegacia do interior, diz PM

Informações que chegam ao jornalismo do ContilNet informam que o sargento Erisson Nery, que atirou na madrugada deste domingo (28) em um estudante de medicina, já apresentou-se à Delegacia de Polícia do município de Epitaciolândia, no interior.

Policial do "trisal acreano" se envolve em briga e atira em homem em Epitaciolândia; VÍDEO

Última nota do Comando da Polícia Militar do Acre informa que a companhia ‘está apurando disciplinarmente os fatos’. A PM, até o fechamento desta reportagem, não esclareceu quais serão os procedimentos adotados pós apresentação de Nery à polícia.

