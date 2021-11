Saulo e Samara Abrahão inauguram Duo + Clinic; ContilNet traz cliques exclusivos; confira!

Foi inaugurado na noite desta quinta-feira (18) o mais novo espaço de saúde, beleza e bem estar de Rio Branco, a Duo + Clinic, localizado na Rua Antônio Monteiro, no Bosque, ao lado do Afa Jardim.

O espaço que oferta serviços de dermatologista, médico do esporte, nutricionista e estética corporal, além de protocolos de harmonização facial, redução de medidas, fortalecimento muscular, emagrecimento e hipertrofia, é fruto de uma ideia do casal Saulo Abrahão, que é acreano, e Luiz Ferraz, com a participação da renomada nutricionista Samara Abrahão.

O colunista James Pequeno acompanhou tudo em primeiro mão pelo ContilNet e registrou vários momentos do evento. Confira!