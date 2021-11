Senac realiza pesquisa da qualidade percebida de seus cursos

O Senac, por meio do Departamento Nacional da entidade, inicia, nesta segunda-feira, 8, a Pesquisa de Qualidade Percebida dos Cursos 2021. Com previsão de encerramento no dia 3 de dezembro, a pesquisa busca mensurar a qualidade dos cursos do Senac por meio da percepção dos alunos quanto aos importantes quesitos da oferta educacional da instituição em todo o Brasil.

Diferentemente das edições anteriores, nesta edição, a pesquisa será integralmente executada pela equipe do Departamento Nacional do Senac, e os alunos receberão o link do questionário on-line por meio de e-mail ou SMS.

De acordo com o gerente de desenvolvimento e tecnologia educacional do Senac Acre em exercício, Lucas Andrade, a pesquisa quer ver a opinião da maioria dos alunos atendidos pelo Senac. “Como é uma pesquisa realizada de forma censitária, ou seja, que atinge todo o público, através dela a instituição consegue se atentar para aqueles pontos que precisam ser melhorados e aprimoradas e para aqueles pontos que estão tendo êxitos e assim a instituição pode aprimorar o seu trabalho na missão de Educar para o trabalho”.

Andrade complementou que a instituição busca perceber essa qualidade nos atendimentos, mas que o momento agora é dos alunos. “É importante os nossos alunos responderem essa pesquisa pois queremos ver o ângulo do aluno. Pedimos que nossos alunos participem pois isso vai retornar para eles lá na frente como melhoria na qualidade do ensino do Senac Acre”, finalizou.

Os alunos recebem o link do questionário on-line por meio de e-mail ou SMS e quiserem mais esclarecimentos e auxílio para tirar dúvidas e resolução da pesquisa, podem contatar o Senac por meio do e-mail [email protected].

Participem!